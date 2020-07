Tallinnas, Pirita jõe kaunis ürgorus seisavad nukralt Kose mõis ning selle abihoonete varemed. Kunagises paradiisiaias said 1941. aastal alguse õudused, mille sünged saladused kummitavad ajaloohuvilisi siiani.

Arhitektuuriajaloolane Oliver Orro märgib sünge peatüki sissejuhatuseks, et tegemist on Eesti ühe kaunima hilisbarokse-varaklassitsistliku väikemõisaga, mille pargi elegantsust ja ilu on kiidetud ka omaaegsetes reisikirjades.