PILDID ⟩ Lääne-Virumaal on müüa enam kui sajandivanune maa-arhitektuuri pärl

Väga ilusa arhitektuuriga punastest tellistest elumaja, üldpinnaga 346,2-ruutmeetrit, on heas seisukorras ning uuteks elanikeks valmis. Kahekorruseline maja asub 16 200-ruutmeetrisel krundil, kus lisaks rikkalikule viljapuuaiale on ka maakividest kõrvalhoone, kuur, maakelder ja saun. Kinnistu vahetab omanikku 133 300 euroga.

Tubade renoveerimisel on kasutatud häid ja kvaliteetseid materjale. Pesuruumi- ja esikupõranda hoiab soojana põrandaküte. Osad küttekolded on uued, ent säilinud on ka algupärane valgetest kahhelkividest ahi. Maja projekteeris Karl Burman, üks Eesti esimesi kutselisi arhitekte.