PILDID ⟩ Väidetavalt vabariigi parimaid burgereid pakkuv pubibuss vahetab omanikku

Pubi on ehitatud 2001. aasta väljalaske Volvo bussi. Mootorsõiduki pikkus on 12 meetrit, laius 2,55 meetrit ning kõrgus 3,25 meetrit. Uuel omanikul on lisaks bussile endale võimalik osta pubibussis tegutsev ettevõte koos tegevusloa ja muu vajaliku dokumentatsiooniga.