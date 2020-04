Maailma suurimaid köögivilju kasvatav mees jagab üllatavat aiandusnippi

Kevini sõnul on aiandusega tegelemine hea nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele, seda eriti praeguses olukorras, kirjutab southwalesargus.co.uk. Mehe sõnul ei ole isikliku toiduvaru tagamiseks suurt maalappi vaja. Ka väikeses kasvuhoones saab suurel hulgal söödavat kraami kasvatada. «Mul on siin näiteks 23 kilogrammi kaaluv peet. Sellega saaks terve naabruskonna ära toita,» kiitleb Kevin.

Aastate jooksul on Kevinil kogunenud mitu head nippi, kuidas köögiviljad võimalikult suureks kasvatada. Mehe sõnul on kõige olulisem järjekindlus. Köögiviljadega tuleb tegeleda iga päev – nad on nagu pereliikmed. Samuti peab Kevin oluliseks taimedega suhtlemist: «Taim, mida armastatakse, kasvab alati suureks.»