Keeruline, aga mitte võimatu: kuidas kodustes tingimustes avokaadot kasvatada

Avokaadopuud on kodus üpris lihtne kasvatada. Selleks on kaks eri võimalust: kas pista seeme mulda või asetada see otsapidi vette. Mõlemal idandamisel kulub tärkamiseni ligikaudu üks kuu, ent võib ka veidi rohkem aega minna. Esimeste viljade saamiseni tuleb paar-kolm aastat kindlasti veel veidi kannatust varuda.