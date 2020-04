Pilt selgeks: 10 maja turuväärtust mõjutavat tegurit

Maja täpse turuväärtuse leidmiseks tuleb mitmeid põhjalikke protseduure ja analüüse läbi viia. Eramu hindamine võtab Lahe Kinnisvara kutselise hindaja Jaanika-Jane Tõnuristi sõnul reeglina kaks kuni kolm päeva. Mida siis ikkagi maja hindamisel arvesse võetakse?

1. Asukoht – tegur, mida ei ole võimalik muuta

Enam hinnatud on Tõnuristi sõnul keskustes, keskustele ja teeninduspunktidele lähemal ning väljaarenenud piirkondades paiknevad kinnistud. Oluline on ka mürafoon, privaatsus, ligipääs, piirkonna maine ning mere või veekogu lähedus.

Müra

Tööstuspiirkondades ning suure liiklustihedusega teede ääres on üldjuhul saastatuse ja müra tase keskmisest kõrgem ning seetõttu on nende läheduses asuvad üksikelamud Tõnuristi sõnul vähem hinnatud kui näiteks sisekvartalites paiknevad eramud.

Ligipääs

Oluline on kinnistule juurdepääsu olemasolu avalikult kasutatavalt teelt. Juurdepääsu puudumine avalikult teelt või tee servituudi puudumine mõjutab kinnistu turuväärtust negatiivselt. Eratee kasutamiseks, mis ei ole antud avalikku kasutusse, on vaja kasutusõigust. Samuti on eratee omanikul õigus küsida tee kasutamise eest tasu. Kui ligipääs kinnistule on erateelt või puudub registrisse kantud õigus juurdepääsuteed kasutada, siis võib esineda keerukusi ka laenu saamisel.

Maine

Hindaja märgib, et üksikelamu väärtust vähendab ka piirkonna halb maine. Halb maine võib tekkida kuritegevuste suurest arvust, mahajäetud ja halvas seisukorras olevate elamute rohkusest, infrastruktuuri või privaatsuse puudumisest. Mainet tõstvateks teguriteks on näiteks turvaline, miljööväärtuslik või ajalooline keskkond, samuti piirkonna elanike hea elatustase.

2. Maja tüüp ja seisukord

Uuemad ja renoveeritud hooned on enam hinnatud, oluline on ka hoone materjalid, seisukord, energiatõhusus ja arhitektuur. Enam hinnatud on kivikonstruktsioonidel hooned.

3. Siseviimistluse seisukord ja kohtkindel ehk integreeritud köögimööbel

Parema siseviimistlusega hooned on enam hinnatud, samuti mõjutab hinda kvaliteetse ja väärtusliku kohtkindla mööbli ning kohtkindlate garderoobikappide olemasolu. Lahtist mööblit hindamisel Tõnuristi sõnul ei arvestata ning seda kahel põhjusel. Esiteks pangad ei finantseeri eluasemelaenuga mööbli ostu ning teiseks on väga keeruline hinnata üksikelamus oleva lahtise mööbli väärtust.

4. Üksikelamu suletud netopind

Suurema pinnaga hooned on reeglina kõrgemas hinnaklassis, samuti on oluline hoone ruumiplaneering ja funktsionaalsus. Samas ligi 100-200 ruutmeetriste üksikelamute järele on nõudlus suurem kui 300 ruutmeetriste ja suuremate eramute järele. Seda eelkõige madalamate küttekulude ja optimaalse funktsionaalsuse tõttu. Kõrgete lagedega, avarate tubadega ja valgusküllased üksikelamud on enam hinnatud.

5. Kinnistu pindala

Suurematel kinnistutel paiknevad üksikelamud on kõrgemalt hinnatud, oluline on ka kinnistu kuju ja reljeef, märgib Tõnurist.

6. Kommunikatsioonid

Hindaja sõnul väärtustab klient kaasaegsed ja tsentraalsed kommunikatsioone.

7. Küttesüsteem, ventilatsioon