PILDID ⟩ Läänemaal on vanasse jaamahoonesse ehitatud väga eriline kodu

L-kujulise põhiplaaniga kahekorruselise peahoone kogupindala on 334 ruutmeetrit. Hoone esimesel korrusel asub avatud planeeringuga köök-elutuba, vannituba, tehnoruum, esikud ja veel kaks tuba. Teiselt korruselt leiab uus omanik kuus magamistuba ja kaks vannituba.

Hoone siseviimistluses on kasutatud kvaliteetseid materjale. Esimese korruse eluruume katab tammepuust laudis ja esikut lihvitud paekiviplaat. Seinad ja laed on viimistletud lubikrohvi ja lubiliimvärvidega. Köögi seinad on kaetud valgete keraamiliste plaatidega ning sisustatud kvaliteetse mööbli ja tehnikaga.