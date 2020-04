ÜLEVAADE ⟩ 5 põnevat uusarendust Tallinnas, millel silm peal hoida

Uus-Meremaa on nüüd lähemal kui kunagi varem. Uusarenduse puitfassaad koos sügava tumehalli tooniga loovad hubase kodutunde. Enamikel korteritel on merevaade ja rõdu või terrass. Majade vahele rajatakse ka suur hooviala, kus on mõnus aega veeta ja mudilastel mängida. Korterid on B-energiaklassiga.

Uus-Meremaa arendus Merimetsas. FOTO: City24

Türi tänava kolm maja on erineva ilmega, aga moodustavad sellegipoolest ühe tervikliku elukoosluse. Selle uusarenduse kodud on kõrgete akende ja veelgi kõrgemate lagedega. Kaasaegselt moodsates B-energiaklassiga korterites on ka keskmisest värvikamad sisekujunduspaketid.

Väike-Tallinna arendus Tallinna kesklinnas. FOTO: City24

2019. aasta sügisel valmisid Kristiines, kaunilt rohelise Löwenruh’ looduspargi veerel, Lõvirahu elamurajooni esimesed kodud. Teise etapi kodudesse on võimalik elama asuda juba 2021. aasta alguses. Lõvirahu B-energiaklassiga kodud on kvaliteetsed ja energiasäästlikud. Keskkonda sobiva eksterjööriga moodsatesse majadesse ehitatakse kahe- kuni neljatoalised kodud, mis kõik on nurgakorterid.

Lõvirahu pargikodud Kristiines. FOTO: City24

Jahu tänaval asuvaid maju on kokku kolm, neist igaühes on 8 kuni 15 korterit. B-energiklassiga korterid on ühe- kuni kolmetoalised ja nende suurused jäävad vahemikku 31-64 ruutmeetrit. Korterite siseviimistlust iseloomustavad selged jooned ning naturaalsed ja kaasaegsed viimistlusmaterjalid.

Mündriku residents Põhja-Tallinnas. FOTO: City24

Koduaia elurajoon paikneb Viimsi keskuse läheduses Lubja külas. B-energiaklassiga hooned on ehitatud kergplokkidest ja betoonist vahelagedega. Ehitamisel on rõhku pandud kvaliteetsete materjalide kasutamisele nii sise- kui välisviimistluses. Kõik boksid on nelja magamistoaga avarad ja valgusküllased.