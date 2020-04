Viis head nippi, kuidas kodule uus hingamine anda

Mööbli ümberpaigutamine on üks lihtsamaid viise elamisele värske hingamise andmiseks, kirjutab msn.com. Mis kõige parem – see ei maksa midagi! Alusta kõige suurema mööblitüki ümberpaigutamisega ja kujunda tuba selle ümber.

Vahel piisab ainult ühest pilkupüüdvast dekoratsioonist, et anda tervele toale uus hingamine. Eelista isikupäraseid tooteid, mis peegeldavad sinu iseloomu. Suured maalid ja omapärased kujukesed on alati hea valik.

Elu jooksul koguneb igasse koju asju, mis jäävad kapinurgale tolmu koguma. Neid ei ole mõtet alles hoida. Liigne kola jätab toast lohaka mulje. Kui tegemist on korraliku asjaga, siis anneta see kellelegi, kes sellest rõõmu tunneb.

Esimene asi, mida külalised sinu kodu juures märkavad on lõhn. Seega on oluline, et kodu lõhnaks hästi. Kasuta difuusoreid ja lõhnastajaid, et anda igale toale meeldiv lõhn.