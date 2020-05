VAATA OTSE! ⟩ «Kodutunne»: terve elu endast nõrgemaid toetanud Aivo vajab nüüd ise töökaid abikäsi

Aivo on koeraomanike hulgas kuulus mees. Heategevuslikus korras teeb ta ratastega abivahendeid neile koertele, keda oma jalad enam ei kanna. Ka oma naise Tiiaga kohtus Aivo just tänu koertele ning üheskoos on loomasõbralik pere asunud elu sisse puhuma vanale talumajale Albus. Kodutunne läks neile appi lootusega, et seda peret aidates aitame päästa veel paljude koerte elusid.