PILDID ⟩ Tõeline värvipomm! Haaberstis on müüa isevärki kolmetoaline korter

Viiekorruselise maja neljandal korrusel asuv korter, üldpinnaga 66,3-ruutmeetrit, on keskmises seisukorras ning täielikult sisustatud. Uuel omanikul tuleb värvikireva korteri eest välja käia 77 000 eurot.

Korterisse sisenedes ootab ees ruumikas punastes toonides esik, kuhu on ehitatud mahukad seinakapid. Vasakut kätt jääb köök, mis mahutab endas kõik vajaliku toidu valmistamiseks ja selle nautimiseks. Korteris on lisaks avar elutuba, vannituba, WC ja kaks magamistuba. Väiksemal magamistoal on ka rõdu.