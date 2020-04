PILDID ⟩ Tee järgi: pere tore traditsioon viib nad igal laupäeval uude rahvuskööki

Perepead Gary ja Liz Paterson tahtsid, et nende üheksa-aastasel tütrel ja kuue-aastasel pojal oleks iga koduõppe nädala järel midagi, mida oodata. Niisiis muutsid nad laste mängumaja väikerestoraniks, kus pererahvas igal laupäeva õhtul einestamas käib, vahendab metro.co.uk.

Igal nädalal võetakse ette mõtteline reis maailma eri paiku. Ühel laupäeval põikas pererahvas Mehhikost läbi, järgmisel lennati aga juba Itaaliasse. Perepead märgivad, et menüü koostamisel lähtuvad nad külmkapis olemasolevast toidukraamist, mida nad tavaliselt nädala jagu ette muretsevad. Kõik väikerestorani kaunistused on samamoodi Patersonide majapidamisest pärit.

«Mõned nende ideedest on teostamatud, aga meil on hea meel, et nende fantaasia nõnda võimsalt välja lööb,» kostsid perepead.