Oluline viga, mida põrandate pesemisel tehakse

2016. aastal Arizona ülikooli poolt läbiviidud uuringus selgus, et välisjalanõude talla all leidub keskmiselt 421 000 bakterit. Lisaks avastati, et jalanõuga põrandale astudes kandub sinna 90 protsenti talla all olevatest bakteritest. Seega on ekspertide sõnul oluline põrandaid desinfitseerida.