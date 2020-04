Kriisi ei tulegi? Inimeste huvi kinnisvarakuulutuste vastu on rekordiline

Telsoni sõnul lisati kriisi algul müügikuulutusi oluliselt vähem, kuid väga palju tuli juurde üürikuulutusi. Üürikuulutuste arv kasvas aprilli alguseks ligi 70%. «Põhjus oli lihtne, turiste ei ole ja lühiajaline üür enam ei toiminud. Otsiti kiirelt üürnike, et saamata jäänud tulu kuidagi korvata. Aprilli alguseks harjuti olukorraga ja kuulutuste lisamine taastus kiiresti. Sel kevadel on peale üürikorterite kasvanud veel majade kuulutuste arv,» räägib Telson.

Aprilli alguses jätkus portaali külastajate kasv ja aprilli teisest nädalast vaadatakse kuulutusi lausa 30% rohkem kui aasta tagasi. Viimasel nädalal vaadati kuulutusi rekordiliselt üle 6 miljoni korra, mis tähendab, et iga kuulutust vaadati umbes 230 korda nädalas. «Täna on ebaselge, mis täpselt hiljutist, lausa rekordilist külastajate kasvu suurendab,» arutles Teslon.

Kinnisvaraportaali City24 juhataja Karin Noppel-Kokerovi sõnul inimeste huvi elamispindade vastu suures tõusutrendis. «Võrreldes märtsi esimese poolega on korterite ja majade otsingud kasvanud ligi 25 protsenti. Eriti on märgata huvi kasvu linnaeramute, suvilate ja maakodude vastu,» räägib Noppel-Kokerov.

Noppel-Kokerov selgitab, et Maa-ameti esialgse statistika järgi on näha, et võrreldes märtsikuuga saab aprillis olema korteritehinguid ligi poole võrra vähem, kuid tehingute hinnad on langenud vaid mõne protsendi.