Aprill koduaias: peenrad ootavad sättimist, kartul ja tippsibul toominga õitsemist

Kõigi külvi- ja puhastustööde puhul tuleb asjatundjate sõnul jälgida öist temperatuuri ja kasutada vajadusel katteloori, et kaitsta taimi öökülma eest. See soodustab ühtlast ja kiiret tärkamist ja loob kahjustajatele füüsilise barjääri. Varajase külvi puhul saab ära kasutada mulla kevadist suurt niiskusevaru.

Gardesti kodu- ja aianduskeskuse aednik Jaana Vaino sõnul on aprillikuu keskpaigas paslik ette valmistada maa-alad ja peenrad varajase köögivilja kasvatamiseks.

«Peenrad võiks teha nii laiad, et vajalikke hooldustöid saaks teha mõlemalt poolt, 1–1,2 meetrit. Kõrgus võiks olla 30 sentimeetrit, sest siis soojeneb päikesega pealmine peenrakiht kiiresti ja loob kasvatamiseks sobivad tingimused,» soovitas ta.

«Saab teha paljude puude ja põõsaste hooldus-kujunduslõikust. Kevadel on vaja tagasi lõigata ilupõõsaid, mis õitsevad suvel või sügisel, näiteks jaapani enelad, hortensiad, põõsasmaranad,» lisas Vaino.

Väga vanu põõsaid, mis on võimelised kasvatama piisavalt asendusvõrseid, saab Vaino sõnul ka tugevalt noorendada, lõigates neid tagasi 15–20 sentimeetri peale. Nii saab ilusaks nooreks kujundada kontpuud, pajud, arooniad, sarapuud, tuhkpuud.

Ette võib võtta ka kevadise taimekaitse ehk pritsimise. «Viljapuid peab pritsima vahetult enne õitsemist ja kohe peale kroonlehtede langemist. Pea meeles, et luuviljalised ehk kirsid ja ploomid õitsevad varakult. Pritsimiseks peab olema õhutemperatuur vähemalt 10 plusskraadi ja tuulevaikne ilm,» tähendas Saksing.

Kasvukohale võiks Vaino sõnul istutada kõiki aiataimi, mis on talvitunud aiaärides istutusnõude sees. Õuetaimi, mis on kasvuhoones pottides enneaegselt õide-lehte puhkenud, on aga veidi vara külmade tuulte meelevalda istutada. «Kahjustada saavad taime pealmised osad, juurestik siiski ei sure,» lisas ta.