PILDID ⟩ Esmapilgul tavalisi elumaju ehitav ettevõte tegeleb hoopis millegi muuga

Ettevõtte koduleheküljel on kirjas, et tegemist on maailma kõige luksuslikumaid ja tõetruumaid mängumaju tootva ettevõttega. Mowreri sõnul arvestatakse iga kliendi erisoovidega ja ükski ei ole mehe sõnul teostamatu. «Iga mängu- ja koeramaja on kunstiteos. Midagi ei valmi tehases masstoodanguna – kõik on käsitöö. Selle tõttu võtame igal aastal ainult limiteeritud arvu tellimusi vastu,» sõnab Mowrer.