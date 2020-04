VIDEOBLOGI ⟩ Fotograaf Ken ja filmitudeng Nele jõuavad metsavahi sõiduki ehituse ja seiklustega vahefinišisse

Oleme jõudnud oma eelmise suve bussiehituse ja reisivideote seeriaga vahefinišisse ehk hooaja viimase osani. Meie reis kulmineerub Slovakkias ja Põhja-Austrias. Sõidame läbi maalilise Kõrg-Tatra ja vaatame Doonau jõe ääres laevu. Rõõmustav on, et kõik, mis ehitatud sai, toimibki.

Tulevikku vaadates näib, et sellel suvel välisreise ette võtta pole ehk kuigi mõistlik ja ega tea, kas see võimalikki on. Pigem vaatame võimalusel ringi Eestis ning valmistame uued osad järgmiseks hooajaks. Loodame, et oleme suutnud nii mõnelegi inimesele bussielu vastu huvi tekitada või äratundmist pakkuda. Täname kõiki, kes on meie tegemisi jälginud!