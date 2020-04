Vannitoaremondiga jännis olev naine leidis lihtsa nipi, et see suurem välja näeks

Pisikese vannitoa remontimisel jälgiti kõikvõimalikke sisekujundusnippe, et see avaram välja näeks, kirjutab apartmenttherapy.com. Üleni valge vannituba nägi tõesti palju suurem välja kui see tegelikult oli. Viimase asjana seati üles nurgas tolmu kogunud läbipaistev dušikardin. Kuna tegemist oli ajutise lahendusega, asendati see peatselt traditsioonilise läbipaistmatu kardnaga. Kuid siis nägi vannituba hoobilt palju pisem välja. Isegi Laura mees kostis selle peale: «Kas meil on üldse dušikardinat vaja?»