Nädala toidumoon varutud? Siin on mõned kasulikud nõuanded selle värskena hoidmiseks

1. Järgi 70 protsendi reeglit

Külmikusse toitu pannes on oluline jälgida 70 protsendi reeglit ning jätta kappi umbes kolmandiku võrra tühja ruumi. Toitu aitab värskena hoida külmkapis olev jahe õhk ning see peab saama toiduainete vahel liikuda. Kui külmkapp on alatasa pungil täis, tasub mõelda suurema külmiku ostmisele või tuleks kappi vaadata hoopis selle pilguga, et kas kõik on ikka vajalik. Vastupidine lugu on sügavkülmaga – mida rohkem on seal sügavkülmutatud toitu, seda vähem kulutab kapp energiat ja kestab seeläbi kauem.

2. Jäta ruumi õhu liikumisele

Toiduainete värskena hoidmiseks peab nende vahel õhk liikuma, samuti liigub külmkapis õhk mööda seinaääri. Seetõttu ei tohiks purke, topsikuid ja muud kraami tihedalt üksteise või seina vastu asetada. Võimalusel tasub vana külmik vahetada uusi tehnoloogiaid kasutava ja tavaliselt ka vanast palju energiasäästlikuma külmkapi vastu.

3. Loo süsteem

Külmkapi sisu tuleks teatud loogika järgi organiseerida ning teha seda nii, et kõik kodusolijad seda ka mõistaksid. Kõige kõrgematele riiulitele on soovitatav asetada toidu ülejäägid, konservid ja muu taoline kraam, mis ei vaja kuumtöötlemist.

Keskmine riiul võiks jääda piimasaadustele, nagu kohupiim, juust, või, ja alumisel riiulil kui kõige jahedamal riiulil, võiks säilitada toorest liha ja kala. Alumises väljatõmmatavas sahtlis püsivad kõige kauem värskena köögi- ja puuviljad.

«Alumine sahtel tuleks tihedalt kinni hoida, siis säilib seal viljadele vajalik niiskustase ning need säilivad kauem kui mujal külmikus,» selgitas Pennar. «Küll võiks juur- ja puuviljad hoida sahtli eraldi otstes.»

4. Ära kasuta külmikut panipaigana

Külmkappi tuleks regulaarselt puhastada ning see on hea aeg, et endalt küsida, kas kapis on mõni toiduaine, mida pole viimase kuu jooksul üldse kasutatud. Kui kõik asjad on välja tõstetud, külmkapi seinad ja riiulid puhastatud ja kuivatatud, tuleks tagasi kappi panna ainult need asjad, mida reaalselt ka tarvitatakse.

«Purgipõhja jäänud kaks oliivi ja üle-eelmisest aastast pärit sardiinikonserv võivad kapis olla ilmselt aastaid, aga see ei ole mõistlik,» ütles Pennar. «Oluline on vanad seismajäänud toiduained külmkapist eemaldada, et tekitada ruumi. Pealegi on väga vana toidu söömine alati seotud võimalike terviseriketega, seega tasub alati hoolikalt lugeda ka pakendile märgitud säilivuskuupäeva ning kiiremini riknevad asjad kapis ettepoole tõsta.»

5. Kontrolli aeg-ajalt tihendeid