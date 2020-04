PILDID ⟩ Pealtnäha tavaline paneelmaja peidab endas romantilist üllatust

Kolmandal korrusel asuva korteri kogupindala on 37 ruutmeetrit. Korteri koosseisu kuulub avatud planeeringuga köök-elutuba, magamistuba, garderoob ja duširuum.



Köök on varustatud modernse köögimööbli ja mugavaks eluks vajaliku tehnikaga. Magamistoas on suur voodi ja mahukas garderoob. Elutoas asub pehme diivan ja söögilaud. Vannitoas on põrandaküte.