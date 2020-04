VAATA ⟩ Lihtne graafik näitab ära, mis küpsiste küpsetamisel nihu läks

Täiuslike küpsiste küpsetamine on peen kunst, kuna iga väike vale liigutus võib selle kihva keerata. Tähtis on välja mõõta täpsed koostisosade kogused ning need õigel viisil omavahel segada. Kasutaja LacyGray poolt postitatud pildil on näha, milline näeb küpsis välja, kui midagi valesti läks.

Pildi ülemisel real on välja toodud kaks küpsist, millest parempoolses on kasutatud liiga vähe jahu ning vasempoolses liiga palju jahu. Keskmisel real olev vasempoolne küpsis on liiga kaua ahjus olnud ning parempoolse kuivainetele on lisatud liialt läbiklopitud munad. Alumisel real oleva vasempoolse küpsise hukatuseks sai liialt tahke või. Parempoolne on aga täiuslikult küpsetatud küpsis.