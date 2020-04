Keskkonnaagentuur: kuidas vähendada kodudesse kogunevat pakendiprügi?

Poenimekirjad on kasulikud nii kaubanduskeskuses kui e-poes sisseostude tegemiste planeerimisel, et maksaksid lõpuks vaid selle eest, mida sul ka tegelikult vaja läheb. Vali võimalusel kvaliteetseid tooteid, mille eluiga on pikem – väiksem tuleb lõpuks nii ühe kasutuskorra hind kui pakendite hulk, millest vabaneda tuleb.