Miks tuleks köögiviljapeenrasse ilutaimi istutada?

Köögivilja- ja kaunite õistaimede koos kasvatamine on vana nipp, mida paljud aednikud saagikuse suurendamiseks kasutavad, kirjutab goodhousekeeping.com. Nende taimede koos kasvatamine on mõlemale kasulik ja hoiab nad elujõulisena.

Põhjus, miks õistaimi tasub köögiviljapeenras kasvatada seisneb selles, et suured ja värvikirevad õied meelitavad kohale tolmeldajad. Tolmeldamist vajavad ka paljud köögiviljad, kuid nende õied on enamasti väiksemad ja jäävad tolmeldajatel märkamata. Neid koos kasvatades on aga suurem tõenäosus, et tolmeldaja külastab ka köögiviljataime õit.