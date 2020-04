PILDID ⟩ Maailma suurimaid puslesid kokku panev daam: see hoiab mõistuse teravana

«See hobi on väga rahustav, kui midagi lõpuks valmis saab, siis tunnen ikka uhkust küll. Samas hoiab see ka mõistuse teravana,» selgitab Anne, miks ta sellise hobiga tegeleb. Anne töökohaks on elutuba, mis on tema hobi jaoks ümber korraldatud. «Mina istun kamina läheda ja abikaasa istub natuke eemal tugitoolis ja vaatab telerit. Kui sealt juhuslikult midagi huvitavat tuleb, siis lähen talle seltsi,» kirjeldab Anne kodust elukorraldust.