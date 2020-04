VAATA ⟩ Naabrimehed leidsid isevärki viisi, kuidas karantiinist hoolimata koos õlut libistada

Ühendkuningriigis elavad Paul Hurton ja Anthony Dunn on naabrid olnud viimased 20 aastat. Sellest ajast saati on meestel kombeks koos lähedal asuvat pubi külastada, kirjutab dailymail.co.uk. Kuid seoses eriolukorraga, on meeste pubiskäikudele kriips peale tõmmatud.