Teeme selgeks: kas kohvi lisamine tumeda pesu hulka aitab tõesti selle värvust säilitada?

Goodman märgib, et pesumasina loputussahtlisse lisatud kohvil või mustal teel võib küll lühiajaline värviefekt olla, ent riideid tuhmumisest need ei säästa. Lisaks täheldas naine, et vanemate pesumasina mudelite puhul võib trikk küll toimida, ent uuemad ja võimsamad võivad just vastupidise toimega olla ja rõivad sootuks rikkuda. Kohvi ja vee segu võib rõivastele inetuid ja ebamääraseid plekke jätta, vahendab apartmenttherapy.com.