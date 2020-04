Naera puruks! Pererahval kulus tütre vembu avastamiseks enam kui nädal

«Mul oli juhtumisi pakk kriite ja sealt see alguse saigi,» tähendas ta. Naine lisab, et koerustükk polnud sugugi lihtsate killast, kuna pidi tihtipeale portreedega vannituppa põgenema, et need raami sisse kinnitada, vahendab dailymail.co.uk.

«Vanematel kulus 11 päeva, et märgata muutust seinal. Ma leian, et see on väga murettekitav,» naljatles ta, lisades, et päevi kestnud komejant tõi lõpuks ka vanematele korraliku kõhutäie naeru.