Pane tähele! Need toidud on külmutatuna paremad kui värskelt

Külmutatud köögivilju saab suurepäraselt kõikvõimalikes toitudes kasutada, kirjutab msn.com. Tegemist on väga mugava lahendusega, kuna enamasti on tüütu hakkimistöö sinu eest juba ära tehtud. Külmutatud köögiviljad korjatakse põllult alles siis, kui nad küpsed on ning tükeldatakse ja külmutatakse otsekohe ära. Poest ostetud köögiviljad korjatakse põllult aga pooltoorena, kuna need valmivad transpordi käigus. Seega on külmutatud köögiviljades rohkem toitaineid.