VAATA ⟩ Poliitik Andrei Korobeinik õpetab liberaalidele, kuidas nõudepesumasinas lõhet küpsetada

Facebooki tehtud postituses kirjutab Korobeinik, et tema üheks lemmikuks on nõudepesumasinas valmistatud lõhesteik. Mehe sõnul saab nõudepesumasinas kerge vaevaga valmistada tipprestorani kvaliteediga lõhet. Korobeiniku retsept on üpris lihtne. Lõhe küpsetamiseks on vaja ainult lõhesteiki, soola ja alumiiniumfooliumi.