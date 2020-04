VAATA ⟩ Kanada Versailles: räppar Drake'i kodu lööb sind pahviks

Kanada arhitekti ja sisekujundaja Ferris Rafauli käe all valminud elamine on klass omaette, kirjutab architecturaldigest.com. Sisekujunduses on kasutatud ainult kõige kõrgema kvaliteediga materjale nagu näiteks pronks, paekivi ja eksootilised puidud. Räppari elamises ei ole ükski asi juhuslik – iga detail on hoolega läbi mõeldud.