Profinipp: lihtne ja taskukohane viis patjade kohevuse taastamiseks

Pesupehmendit kasutatakse väga paljudes majapidamistes. Olgugi, et selle kasutamine võib ahvatleva ja ainuõige valikuna tunduna, on see tegelikult riidekiudele kahjulik. Selle asemel soovitavad asjatundjad pesumasinasse hoopis tennisepall lisada, vahendab apartmenttherapy.com.