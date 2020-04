Ekspert annab nõu: olulisi nüansse, mida uue kodu ostul arvesse võtta

Uue kodu ost peab Kivisaare sõnul hoolimata majanduse üldisest seisust olema läbimõeldud ja kaalutletud. Analüüsida tuleb enda finantsvõimekust, kuid eriti oluliseks tõuseb keerulistes majandusoludes müüja vastutus ning võime võetud kohustusi täita. Kuidas hinnata, kas šokiseisaku läbinud tegijate lubadused peavad või mitte?

Tee selgeks arendaja ja ehitaja taust

Uue kodu soetamisel on mõistlik esmajoones uurida kinnisvaraarendaja tausta. Seda on ettenägelik teha nii eri- kui tavaolukorras. Hea ülevaate annab ettevõtte turul tegutsemise aeg, eelnevate projektide edukus, nende õigeaegne valmimine ning varasemate ostjate tagasiside. Reeglina on tuntumatel ja pikaajalisema kogemusega kinnisvaraarendajatel tugevam finantsseljatagune, pikem vaade tulevikku ning võimekus keerulisemate olukordadega paremini kohanduda. Sama kehtib ka ehitusettevõtete kohta ning parima hinnangu annavad ehitaja varasemate objektide referentsid.

Selgita välja, kas projekt on ajagraafikus ja valmib lubatud ajaks

Üks olulisi indikaatoreid, mis näitab veel valmimata projekti vettpidavust, on selle ehitamise algus- ja valmimisaeg. Turul on mitmeid uusarendusi, mille alustamist on korduvalt edasi lükatud, kuigi avalik müügikampaania käib juba pikalt. Mõningane nihe võib eriolukorrast tingituna olla mõistetav, kuid pikem mõjuva põhjuseta viivitus on selge ohusignaal ostjate huvipuudusest või arendaja võimetusest oma plaane ellu viia.

Kahjuks on viimase poolaasta jooksul avalikkuse ette jõudnud mitu juhtumit, kus arendaja on sattunud raskustesse või ajahätta. Nii mõnegi inimese unistuste koju kolimine on seepärast lükkunud teadmata kauguses tulevikku, halvima stsenaariumi puhul seda aga ei juhtugi.

Uuri, milline on projekti finantseerimisskeem

Kui on plaan kodu osta veel valmimata uusarendusse, on mõistlik enne kümnete tuhandete eurode kandmist arendaja kontole tähelepanu pöörata projekti rahalisele olukorrale. See võib mõjutada nii uusarenduse edasist käekäiku, lõpptulemuse kvaliteeti kui ka valmimistähtaega. Ostja võib tunda end kindlamalt, kui pank on oma laenulepinguga taganud rahastamise ehituse lõpuni või arendaja ise finantseerib kogu projekti. Ebaselgem tulevik võib aga varjutada projekte, mis on finantseeritud ühisrahastusega või mõne muu kõrge intressiga laenuraha toel.

Uuri, kui palju kortereid on juba müüdud

Palju pimedaid aknaid võib märku anda arendaja keerulisest seisust. Kui korter ostetakse majja, kus ehitamise lõppjärgus või valmimisel on müüdud elupindade osakaal väga väike, ei pruugi ettevõte suuta panga ees oma kohustusi täita. Maja valmides peaks olema müüdud minimaalselt 50 protsenti korteritest, et tagada rahuldav kindlus panga ees võetud kohustuse täitmiseks.

Pea nõu oma pangaga