Mees tegi Kinderi üllatusmuna kohta avastuse, mis pööras ta maailma pea peale

Facebooki grupis Children of the 1980s tehtud postituses tegi Sullivan Poulteri nimeline mees omamoodi avastuse. Tuleb välja, et üllatusmuna välimus ei ole juhuslik, kirjutab mirror.co.uk. Nimelt on šokolaadimuna mõeldud välja nägema täpselt nagu kanamuna. Kui hakata selle peale mõtlema, siis tõesti – see näeb välja nagu pruun kanamuna.