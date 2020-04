Eriolukord ehituspoodides: tõusu ja langust on näha kevadperioodile tavatutes tootekategooriates

K-rauta turundusjuhi Kristina Kovalkova sõnul on kriisi mõju selgelt tuntav. «Külastajaid on jäänud vähemaks ning ostud on eelnevalt läbi mõeldud. Kuna pakume võimalust kaupa lattu ette tellida või kulleriga koju viia, on see meie tööstruktuuri kõvasti muutnud,» räägib ta.

Kevadperioodile tavatult on Kovalkova sõnul kasvanud just nende kaupade müüginumbrid, mis on seotud koduremondiga. «Kriis on pannud inimesed kodus remonti tegema, mis ei ole kevadeti tavapärane. Märkimisväärselt on kasvanud keraamiliste plaatide, põrandamaterjalide, käsitööriistade ja sisustuselementide müük,» sõnab ta.

Kuigi aiakaupade müük läheb eelmise aasta sama ajaga võrreldes paremini, tunnistab Kovalkova, et osade aiakaupade müüks on teinud kõva languse. «Vabas õhus toiduvalmistamise ja ühistegevustoodete müük on kõvasti kukkunud. See on täiesti arusaadav, kuna inimesed ei tea, millal nad saavad sõpradega koos grillida ja aiapidusid korraldada,» tõdeb Kovalkova.

Ehituskaupluste keti Decora turundusjuhi Kelly Härmsoni sõnul on selgelt näha, et eriolukorrast tingituna on inimesed hakanud hoogsalt kodude kallal nokitsema ja aedu suveks korda tegema. «Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on meie müük aia- ja ehitustarvete segmendis kõvasti kasvanud. Väga populaarsed on hetkel erinevad mullad, väetised, multšid, seemned ja lillesibulad. Kokku ostetakse ka palju aiatööriistu nagu näiteks erinevad oksa- ja aiakäärid,» sõnab Härmson.