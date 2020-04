Üks lihtne liigutus, mis teeb köögi hoobilt suuremaks

Ajaga koguneb kööki lugematul hulgal erinevat köögitehnikat, mis matavad pisikese tööpinna enda alla, kirjutab apartmenttherapy.com. Pikalt kitsukeses New Yorgi korteris elanud Olivia Muenteril on aja jooksul välja kujunenud hea nipp, kuidas kööki rohkem ruumi tekitada.

Olivia sõnul on väikese köögiga korteris elamise esimeseks reegliks see, et mitte mingil juhul ei tohi osta köögitehnikat, mis reaalselt kasutust ei leia. Osta tasub ainult neid asju, mida sa igapäevaselt kasutad ning millel on mitu erinevat funktsiooni.