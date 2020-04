Ratastel kohvibaari pidavad noored: kuna üritusi ei toimu, hakkasime Kadrioru koduaknast kohvi pakkuma

Kadri sõnul on tagasiside olnud äärmiselt positiivne. «Lühikese ajaga on meil tekkinud mitmeid püsikliente nii naabruskonnast kui kaugemalt,» sõnab ta. Kohvikut on hakkajatel noortel plaanis pidada seni, kuni olukord stabiliseerub ja üritused uuesti pihta hakkavad. «Kuna vahepeal on selgunud, et sel suvel suurüritusi ei toimu, siis otsime oma kohvikärule püsiasukohta, kus suvel vaikselt toimetada,» räägib Kadri.