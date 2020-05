Põlvamaal ilusa nimega Metsise talu pidav Leida on vahva naine. Vaatamata sellele, et ühe abikaasa mattis ta juba väga noorena ja teise kaotas depressioonile alles mullu kevadel, on tal naeratus alati suul. Tema positiivsuse võti on imelihtne - lapsed. Viis oma ja üks kasulaps kasvavad selles kodus üles tõelises üksteise toetamise vaimus.