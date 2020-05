Pane kõrva taha: see ebatavaline vahend aitab eemaldada kriidijäljed seinalt

Kuidas see siis õigupoolest töötab?

«Majonees koosneb rasvadest, mis aitavad rasvakriitides sisalduvat vaha lagundada,» selgitas koristusfirma juht Leanne Stapf. «Seinale kandes aitab see värvikriitide plekid eemaldada, ilma et see tõmbaks maha seinavärvi,» lisas ta.