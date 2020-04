Kuidas valida kinnisvara hindajat?

Kinnisvara hindamine ei ole pelgalt järjekordne pangapoolne nõue ja kohustus, mis tuleb lihtsalt ära teha. Endale tuleb teadvustada, et igasugune vara, sealhulgas kinnisvara, on õiguste ja kohustuste kogum. Kinnisvara väärtuse suurusjärk on muust varast üldjuhul oluliselt kõrgem, mis tähendab, et ülevaate saamine õigustest, kohustustest, riskidest ja probleemkohtadest on äärmiselt oluline.

Kaanon kinnisvarabüroo tegevjuhi Härmo Haljaste sõnul on elu näidanud, et probleeme esineb hindamistel palju. «Turul on alati hindajaid, kelle jaoks on oluline kvantiteet, mitte kvaliteet. Nii võib juhtuda, et üks hindaja koostab hindamisaruande, kus tellija jaoks olulisim ehk väärtus sobib. Kõik tundub ilus ja kena, aga kui mingil põhjusel peab tulevikus hindamise tegema teine hindaja, siis avastatakse varasemas hindamisaruandes palju puudusi. Välja kooruvad probleemsed kohad, mida eelmine hindaja polnud arvesse võtnud, seda kas siis ajapuudusel, lohakusest või mingitel muudel põhjustel,» räägib ta.

Mille järgi peaks hindajat valima, kui varasem kogemus puudub?

«See on keeruline küsimus ja üldtunnustatud valikukriteeriumid siinkohal puuduvad. Hindajatel pole kindlat käekirja, seega on enne teenuse tellimist keeruline ennustada, kas hindaja on oma töös orienteeritud pigem mahule või kvaliteedile,» räägib Haljaste.

Ekspert pakub välja kaks kriteeriumit, mis võivad hindaja valikul abiks olla.

Hindaja kutsetase

Kuigi hindaja kutsetase ei näita otseselt hindaja töö kvaliteeti, võib kõrgema tasemega hindajalt siiski kvaliteetsemat tööd oodata.

«Midagi see näitab, kuid ei ole täielik tõekriteerium, sest paljud staažikamad hindajad, kes on turul pikalt olnud, omavad nooremhindaja kutset, kuna näiteks haridustaseme tõttu ei saa nad endale kõrgemat kutset taotleda. Kuid kogemust, oskust ja kvaliteeti võib neil olla oluliselt rohkem, kui mõnel kõrgema tasemega hindajal,» räägib Haljaste.

Kogemused

Enamasti on hindaja tööstaaž heaks aluseks, mille põhjal hindajat valida. Kuid see ei tähenda, et pikaajalise kogemusega hindaja alati kvaliteetset tööd teeb.