Kolm levinud viga, millega sa oma põrandaid rikud

See, millist mõju su jalanõud põrandale avaldavad, sõltub otseselt kantavatest jalanõudest. Kõrgete kontsadega kingad, eriti stiletod, on puitpõrandate suurimaks vaenlaseks.

Toolidel ja diivanitel, lauajalgadel ja ka taimepottidel võiksid põranda kaitseks vildid või kaitseteibid all olla. Igapäevaselt nihutatavate mööblitükkide puhul on see iseäranis vajalik abinõu.