Põhjused, miks ei tohiks nõusid käsitsi pesta

Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri andmetel kulub nõude pesemisel keskmiselt 8,2 liitrit vett minutis, kirjutab rd.com. See tähendab, et masinatäie nõude pesemiseks kulub lausa 102 liitrit vett, mida on üsna palju. Nõudepesumasin teeb aga sama töö ära kõigest 20,8 liitri veega. Seega säästad sa iga pesukorraga keskmiselt 81,2 liitrit vett.