PILDID ⟩ Tartu kesklinnas Vallikraavi tänaval ootab armas kodu uut elanikku

Ühetoalise korteri pindala on 31,6 ruutmeetrit. Korterisse sisenedes astub uus omanik kõigepealt esikusse, kust viib tee edasi ülejäänud elamisse. Looduslike materjalidega viimistletud korteris on olemas kõik eluks vajalik – kaasaegselt sisustatud köök, vannituba ning avar elutuba.

Korter on hiljuti läbinud ulatusliku uuenduskuuri, mille käigus toodi elutoas välja kahe sajandi vanune palksein. Paigaldatud on ka uued põrandalauad ja täispuitaknad. Renoveerimise käigus vahetati välja ka vana elektrijuhtmestik ja torustik.

Tulevasel omanikul on võimalus 6000 euro eest osta ka 16,2 ruutmeetri suurune keldrikorrus, mis asub täpselt korteri all. Olemas on kehtiv luba, mille alusel võib keldrikorruse ülejäänud korteriga ühendada.