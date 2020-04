Norra toiduteadlased: üldlevinud tõde kanaliha küpsetamise kohta võib tervisele ohtu kujutada

Teadlased avastasid, et kanaliha muudab värvi juba võrdlemisi madalal temperatuuril. Leiti, et liha hakkab värvi muutma kuuekümne kraadi juures, mis ei ole piisav ohtlike salmonellabakterite hävitamiseks. Lisaks saadi kinnitust, et enamik kahjulikest bakteritest elab liha välispinnal. Seega on Dr Langsrudi sõnul äärmiselt oluline, et kana välispinna temperatuur oleks kindlasti vähemalt 70 kraadi. Küpsetatuna peab kana olema seest kiudjas ning sealt välja voolavad mahlad läbipaistvad.