On aeg: hekid, puud ja põõsad vajavad suve eel pügamist

Enamike hekkide piiramiseks sobib aprilli teine ja mai esimene pool. Lehtpuuhekke on hea harvendada siis, kui öökülmad enam ei kimbuta.

«Okaspuuhekkide puhul kehtib reegel, et noorena tuleb neid pügada harva ja mõõdukalt. Kui hekk on saavutanud soovitud kõrguse ja laiuse, saab taimi julgemalt pügada. Okaspuu pügamiseks sobivad nii kevad kui sügis, kuid kärpida võiks korra aastas ja seda pole soovitatav teha värskete noorte kasvude perioodil,» tähendas Uibomets.

Mahlajooksvad puud, näiteks kased, lõigatakse Uibometsa sõnul pärast mahlajooksu lõppemist. Sireleid on aga soovitatav lõigata alles siis, kui õitsemine on läbi ehk vastu suve. «Kevadel kaunilt õitsvaid hekke tasub lõigata hoopis sügisel, et mitte ilusat õitseaega piirata, lisab ta.