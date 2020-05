Kohanemine uute oludega: kinnisvaraturgu dikteerib ostja

IMF prognoosib Eestile selleks aastaks 7,5-protsendist majanduslangust. See on väiksem kui oli eelmise kriisi ajal, kuid tuleb silmas pidada, et karantiini tegelikud mõjud hakkavad majandusse jõudma alles aasta teises pooles, kommenteeris kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov ajalehele Stolitsa antud intervjuus. Positiivse poole pealt on pangad loonud ühised reeglid kodulaenu maksepuhkuse andmiseks ja on endiselt valmis kodu ostmist finantseerima.

Pikk kodusistumine on muutnud inimeste omavahelisi suhteid ja ootusi kodule. Suurenenud on privaatsusvajadus. Kolimine kodukontorisse on tõstnud vajadust kinnise ruumi järele, kus saab privaatselt tööd teha. Seda eriti lastega peredes. Seega võiks oodata, et kindlustatud pered hakkavad otsima ruumikamaid ja rohkemate tubadega elamisi.

Suured muutused on toimumas kinnisvara ostu-müügiprotsessis. Objekte tutvustatakse rohkem üle veebi, tähtsaks muutuvad head fotod, virtuaaltuurid ja videod.

Kriis on juba muutnud pikka aega kehtinud kinnisvaratehingute sõlmimise traditsiooni. Nüüd ei pea tehingu osapooled ilmtingimata notari juurde kohale minema, vaid tehinguid sõlmitakse kaugtuvastuse abil.

Riskid tuleb läbi kaaluda

Kodu ostmiseks on alati hea aeg, sest inimesed peavad ju kuskil elama ja pikemas perspektiivis kinnisvara niikuinii kallineb. Laenuga ostmise korral peab olema valmis pikemas plaanis laenuintresside tõusuks, mis tõstab kinnisvara lõplikku hinda oluliselt. Samuti võib tõusta pankade nõutava sissemakse suurus ning muutuda ka tingimused laenuvõtjale. Seega ei pruugi ootamisega saavutatud hinnalangus kompenseerida laenust tulenevat kulukuse tõusu. Kui ei olda hilisemalt valmis suuremaid sissemakseid tegema võib ostuvõimalusest hoopis ilma jääda. Praegu on turg stabiliseerumas ning turul on häid pakkumisi. Riskid tuleks siiski hoolega läbi kaaluda.