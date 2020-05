Mees ehitas raudtee, et mugavalt koju saada

«Oleme elanud siin 20 aastat ning selle aja jooksul on päris mitu meie naabrit siit ära kolinud, kuna nad ei jaksa enam treppidest üles ronida. Meil on ilus maja ja hea vaade – me ei taha siit ära kolida,» räägib Allen.

Raudteemehaanikul kargas 2002. aastal pähe mõte ehitada tänavalt maja juurde viiv raudtee. Mehe sõnul on ta pidanud raudteerööbaste maha panemiseks liigutama 150 tonni maad. Maja juurde viiv raudtee on Alleni sõnul peaaegu valmis. «See on tegelikult juba praegu kasutuskõlblik, aga vajab veel natukene nikerdamist. Arvan, et kuskil aasta pärast on see täiesti valmis,» räägib Allen.