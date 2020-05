VIDEO ⟩ Nädal kestnud hirmnaljakas võitlus määrdunud pitsaalusega on interneti pöördesse ajanud

Ayla abikaasa tellis kohalikust pitsarestoranist koju õhtusöögi, kuid sellega tuli kogemata kaasa alus, millel restoranis pitsat küpsetatakse. Paksu kõrbenud toidukihi alla mattunud alus tekitas Aylas kerget vastikustunnet, kuid selle asemel, et alus minema visata, võttis naine enda missiooniks see puhtaks küürida.

Määrdunud aluse puhastamisest valminud videos on näha, kuidas Ayla kasutab igat võimalikku pesuvahendit ja nippi, et alust puhtaks saada. Kuigi naise ettevõtmine tundub võimatuna, ei andnud Ayla alla ja küüris alust vapralt kuni see lõpuks puhtaks sai.