10 väga head ideed luksusliku vannitoa sisustamiseks

Saun

Saun on olnud eestlaste vaieldamatuks lemmikuks juba aastasadu ning on kujunenud ka luksusliku vannitoa üheks osaks. Nii infrapunasaunad, suitsusaunad kui ka Soome saunad on suurepärased sisustuselemendid kui ka praktilised lõõgastajad Sinu koju. Kuigi kõige kitsamatesse vannitubadesse saun ei mahu, on nende konstruktsioonid üsna paindlikud, mistõttu leiad kindlasti endale sobiliku lahenduse. Paljud nüüdisaja dušid pakuvad ka aurufunktsiooni, mis on vajadusel sauna asendajaks.

Massaaži funktsioon

Mitmekülgsete ja tugevate veesurve mustritega dušid aitavad sul puhata, tõsta meeleolu kui ka parandada oma tervist. Erinevad funktsioonid aitavad leevendada valu ja lihaspingeid, parandada vereringet, vähendada stressi ja palju muudki. Kui eelistad vanni, siis tasub valida massaažifunktsiooniga vann – selline vann pumpab survestatud vett, mis masseerib nahka ja lihaseid, muutes vanniskäigud veelgi nauditavamaks, vahendab kinnisvaraportaal KV.EE.

Kuldsed värvid

Kuldne värv on üks luksusliku stiili tunnusjooni, mis peaks olema igas sellist stiili vannitoas. Vannitubade puhul oleme harjunud eelkõige hõbedaste kroomist detailidega, kuid kuldne tekitab vannitoas erilise atmosfääri. Küll aga ei tasu sellega üle pingutada – eelistada tuleks väiksemaid detaile, et üldpilt liiga kirjuks ei läheks.

Õige värviskeem

Kuldne võib jääda väiksemate pindade jaoks, kuid suuremate pindade puhul tasub kindlasti leida ühtne värviskeem, et luua kõige lõõgastavam atmosfäär. Populaarsed on heledad ja neutraalsed toonid, mis muudavad toa visuaalselt avaramaks ja annavad rohkem võimalust värvikamate aksessuaaridega mängimiseks.

Minimalism

Vannitoas segamini olevad ilutooted võivad hetkega rikkuda luksusliku stiili võlu, mistõttu soeta nende jaoks kas eraldi hoiukastid või peida need ära kappi. Mida vähem, seda parem – nii saad ka endast tekitada parema meeleolu ning tead alati, kus Sinu vajalikud esemed paiknevad. Kindlasti tasub sama põhimõtet meeles pidada ka aksessuaaride puhul.

Küünlad

Küünlad on rahustava toimega, olles samal ajal ilusad täiendused vannitoa interjööri. Eriti annab tuppa luksusliku pöörde lõhnaküünlad, mis tekitavad ruumi mõnusa aroomi. Populaarsemad lõhnad on näiteks puuviljad ja vanilje. Nii saad soetada nende jaoks kuldsed küünlajalad, mis on üheks luksusliku interjööri osasi.

Dosaatorid

Poest ostetud seepide, dušigeelide, kehakreemide, šampoonide ja palsamite plastikust pudelid ei mõju interjööris just kõige soliidsemalt. Seetõttu kasuta minimalistlikus disainis dosaatoreid, mis muudab ka toodete kasutamise mugavamaks. Rääkides kehakreemidest ja muudest ilutoodetest, pööra tähelepanu ka neile – eelista luksuslikke lõhnu ja orgaanilisi tooteid.

Taimed

Rohelised taimed toovad vannituppa värvi, muutes seda hetkega hubasemaks ja kutsuvamaks. Selleks vali taimed, mille kasvutingimuste sekka kuulub suures koguses niiskus ning kindlasti ära unusta nende eest ka hoolt kanda. Kui see tundub Sinu jaoks liiga tülikas või aeganõudev, võid kasutada kunstlilli.

Vaibad

Vannist või duši alt tulles aitavad vaibad hoida jalgu soojas, kuid samas olles suurepärased sisustuselemendid, mis loovad tühjale põrandale täiendust. Vaipa valides peaksid arvestama, et iga materjal ei pruugi niisketes tingimustes oma kvaliteeti säilitada ning suurem vaip ei pruugi vannituppa mahtuda või võib tekitada täistuubitud mulje. Kindlasti pööra tähelepanu ka värvile – hea nipp on soetada vaip, millel on seintega ühtne toon.

Söögikandikud