Neli ohtlikku viga, mida kodukeemiat kasutades vältida tuleks

Kangetest kemikaalidest erituvad aurud on tervisele kahjulikud. Seega oleks mõistlik peale nende kasutamist toad korralikult läbi tuulutada, et mitte mürgiseid gaase sisse hingata. Kodukeemiat kasutades ürita töötada kiirelt, et võimalikult vähe nendega kokku puutuda.