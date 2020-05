Ekspert: koroonaviirus tõmbas Harjumaa ja Tallinna korteriturul pidurit

Tehingute arvu vähenemine

Harjumaa korteriturg on väga tugevasti mõjutatud Tallinna korteriturust, mistõttu on tehingute arvu ja keskmise hinna liikumine mõlemas piirkonnas võrdlemisi sarnane. Alates 2011. aastast on korteriturul tehingute arv Maa-ameti andmetel kasvanud.

2018. aastal tehingute arvu kasv pidurdus ning aasta jooksul tehti kokku 12 385 tehingut, mida oli vaid 0,5 protsenti enam kui eelneval aastal. 2019. aasta jooksul sõlmiti kokku 12 667 tehingut, mida oli ligikaudu 2,3 protsenti enam kui 2018. aastal.

2019. aasta märtsis sõlmiti Harjumaal 1157 ja aprillis 1055 korteriomandi tehingut. Tänavu teostati Harjumaal märtsis 993 tehingut, mis on 14,2 protsenti vähem kui aasta tagasi. 2020. aasta 4. mai seisuga on aprillikuus sõlmitud vaid 590 tehingut, mis on võrreldes eelmise aasta aprilliga lausa 44,1 protsenti vähem. Tehingute arv on viimase kuu aja jooksul langenud sealjuures nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka mujal Eestis.

Maakler Sirli Nurme sõnul tehti märtsikuu eriolukorra ajal varem kokkulepitud tehingud ikkagi ära. Terve aprillikuu kehtis Eestis eriolukord ja inimesed tunnevad seetõttu nüüd rohkem huvi suvilate ja maamajade vastu. Põhjenduseks tuuakse, et kui järgmisel korral kehtestatakse eriolukord, on võimalus maale põgeneda.

Keskmise ruutmeetri hinna langus

Sarnaselt tehingute arvule on kasvanud alates 2011. aastast Harjumaa korteriturul ka keskmine ruutmeetri hind. 2019. aastal teostati tehinguid keskmise hinnaga 1834 eurot ruutmeetri kohta, mis on omakorda 6,6 protsenti kõrgem kui aastal 2018.

2019. aasta märtsis sõlmiti Harjumaal korteriomandi tehinguid keskmise hinnaga 1740 eurot ruutmeetri kohta ja aprillis 1747 eurot ruutmeetri kohta.

Tänavu sõlmiti Harjumaal märtsikuus korteriomandi tehinguid keskmise hinnaga 1908 eurot ruutmeetri kohta, mis on 9,7 protsenti kõrgem kui aasta tagasi.

2020. aasta 4. mai seisuga on aprillikuus sõlmitud tehingute keskmine hind 1896 eurot ruutmeetri kohta, mis on võrreldes eelmise aasta aprilliga 8,5 protsenti kõrgem, kuid eelmise kuuga võrreldes 0,6 protsenti madalam näitaja.

Tehingute keskmine hind on viimase kuu aja jooksul langenud sealjuures nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui ka mujal Eestis. Ühe kuu baasil siiski veel järeldusi teha ei saa, kuna statistikat võivad mõjutada üksikud väga kallid või odavad tehingud ning arendatavate korterelamute asjaõigustehingute vormistamised.

Müügipakkumiste ja üüripakkumiste suurenemine

Korteri müügipakkumiste kui ka üüripakkumiste arv on aprillikuu seisuga tõusnud. Selleks on mitmeid põhjuseid. Esiteks mõned lühiajaliste korterite üüri majutusteenuste pakkujad on hakanud kortereid pikaajaliselt välja üürima.

Teiseks on palju ka neid, kes on koroonakriisi tõttu kaotanud töö ning kellel on kas vaba raha otsa saamas või juba saanud ning kriisis «ellujäämiseks» on vajalik kinnisvara müük. Kolmandaks soovitakse vara kõrgema hinnaga maha müüa enne kui korteriturul veelgi hinnad langevad. 2020. aasta märtsikuus oli kv.ee portaalis keskmiselt aktiivseid korteri müügipakkumisi Harjumaal 4227 ja neist 3853 pakkumist Tallinnas.

2020. aasta 4. mai seisuga oli aprillis Harjumaal pakkumisel keskmiselt 4418 korterit, millest Tallinnas 4032. 4. mai seisuga on Harjumaal müügipakkumiste arv ühe kuuga kasvanud 4,5 protsenti.